Son Dakika Haberleri: 4 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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4 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon

6 saat önce

KOCAELİ merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 sikke ve çeşitli figürlerdeki objeler ele geçirildi.

4 ilde tarihi eser kaçakçılarına operasyon, System.String[]

KOCAELİ merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 sikke ve çeşitli figürlerdeki objeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Adana ve Batman'da önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 447 sikke, 1 insan figürlü obje, 11 hayvan figürlü obje, 1 Arapça yazılı tablo, 14 yüzük, 4 yüzük taşı, 2 ok ucu, 3 metal obje, 1 heykel, 1 tespih ve 16 değişik figürlerde taş obje ile kazıda kullanılan aletler ele geçirildi.15 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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