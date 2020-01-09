4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı

6 saat önce

BİTLİS merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı, System.String[]

BİTLİS merkezli 4 ilde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Bitlis merkezli İstanbul, Van ve Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 29,29 gram eroin, 47,15 gram esrar, 10,83 gram metamfetamin, 31 ecstasy, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 cam aparat ve 1 pompalı av tüfeği ele geçirildi.


Bitlis, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin

Son Dakika Haberleri
16:08 Gazeteci Aydemir'in acı günü - Son Dakika
16:08 Bakan Selçuk, engelliler ile devlet korumasındaki gençleri kamuya atama töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
16:08 Arsin OSB'de, çatı tipi güneş santrali hakkında bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
16:08 Beyoğlu Belediyesi evsizler için seferber oldu - Son Dakika
16:07 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]