4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yasa dışı bahis oynatanlara' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Antalya'da 2, Bursa'da 7, İstanbul'da 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Ankara