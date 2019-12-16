4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Spor 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika Spor

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yasa dışı bahis oynatanlara' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis de  şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Antalya'da 2, Bursa'da 7, İstanbul'da 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- Ankara
Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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