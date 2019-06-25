Son Dakika Haberleri: 4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
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4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

17 dakika önce

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi, System.String[]
İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18 
Kayseri, Balıkesir, İstanbul, Trabzon, Ekonomi
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