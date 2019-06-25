4 ildeki bazı yerler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
17 dakika önce
İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki bazı doğal sit alanları Cumhurbaşkanı kararlarıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:18
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