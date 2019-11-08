Son Dakika Haberleri: 4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa 4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.


Adıyaman merkezli İstanbul, Elazığ ve Van'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 farklı adrese yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılardan örgütün mütevelli heyeti üyesi Abdurrahman D., askeri öğrenci sorumlusu Mahir Ö., mütevelli heyeti üyesi Orhan Y. ve emineri Ömer G., sorgulamalarının ardından sağlık raporları alınarak adliyeye sevk edildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı Kahramanmaraş'ta dedikodu cinayeti! Eşi hakkında dedikodu yapan kişiyi döverek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:38:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]