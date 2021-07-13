4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama

MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

MALATYA merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK/ YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya merkezli İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz

Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok

Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!

Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı

MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim

Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı

Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı

Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular