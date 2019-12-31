4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun Kasım ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl toplamda 41 milyon 435 bin dolarlık ihracat yaptı.

4 ilden 41 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumunun Kasım ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl toplamda 41 milyon 435 bin dolarlık ihracat yaptı.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinin Kasım ayı istatistikleri açıklandı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri paylaştı.


Kasım ayında en çok ihracat yapan il 28,03 milyon dolarla Malatya oldu. 13, 33 milyon dolar ile Elazığ ikinci, 60 bin dolarla Bingöl üçüncü, Tunceli ise 15 bin dolarlık ihracatla son sırada yer aldı.


En çok ithalatı ise 9,49 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ'da 1,1 milyon dolar, Tunceli'de ise 146 bin dolar ithalat gerçekleşirken, Bingöl hiç ithalat yapmadı.


4 ili kapsayan bölge genelinde toplam ihracat rakamı 41 milyon 435 bin dolar olurken, ithalat ise 10 milyon 736 bin dolar olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ

İhracat, Tunceli, Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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