Son Dakika Haberleri: 4 ile 34 milyon TL'lik hibe kaynak tahsis edildi
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4 ile 34 milyon TL'lik hibe kaynak tahsis edildi

1 saat önce

Çorum Valisi ve OKA Başkan Vekili Mustafa Çiftçi, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgede 34 milyon TL hibe kaynak tahsis edilen 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıkladı.

4 ile 34 milyon TL'lik hibe kaynak tahsis edildi, System.String[]
Çorum Valisi ve OKA Başkan Vekili Mustafa Çiftçi, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgede 34 milyon TL hibe kaynak tahsis edilen 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıkladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Haziran ayı yönetim kurulu toplantısı Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı'nın ev sahipliğinde, Çorum Valisi ve OKA Başkan Vekili Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve OKA temsilcileri katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2009 yılında faaliyetlerine başlayan ajansın kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye 162 milyon TL hibe desteği sağladığını kaydetti. Çiftçi, OKA'nın sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmayı desteklerken bölgede kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı vermekte olduğuna işaret ederek, "Bu desteklerin devamı olarak, 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 milyon TL hibe kaynak tahsis edilen 3 adet mali destek programını kamuoyuna açıklıyoruz. Bunlar sırasıyla, "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı", "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı" ve "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" olarak odak konu ve isimleri belirlenmiş mali destek programlarımızdır" diye konuştu. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Çorum, Ekonomi
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