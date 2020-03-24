4 ilin koronavirüs testleri Malatya'da yapılıyor - Son Dakika

MALATYA'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen koronavirüs numuneleri test ediliyor.

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen bölge hastanelerinde koronavirüs testleri yapılıyor. Belirlenen bölge hastanelerinden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarı'nda da 4 şehirden gelen koronavirüs testleri analiz ediliyor. 20 Mart'tan itibaren yapılan testler 3 saatte sonuçlanıyor.

Günlük 1500 koronavirüs testi yapabilme kapasitesine sahip olan laboratuvar, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'na da hizmet veriyor. Görevlilerin koruyucu kıyafetler ile çalıştığı laboratuvardan yapılan testlerin sonuçları, İl Sağlık Müdürlüğü 'ne oradan da Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu, Çin'de ilk salgın çıktığı andan itibaren gerekli önemlerin ve hazırlıkların alındığını belirterek, "Geçen hafta Perşembe gününden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği tanı kitleriyle hastalığın tanısı için çalışmaktayız. Günlük 1500 örnek çalışabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Mikro Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları da önemli bir salgın ile karşı karşıya olunduğunu kaydederek, "Biz laboratuvarda günün 20 saatinden daha uzun bir süre aktif olarak çalışıyoruz. Laboratuvarımız 24 saat açık. Gelen örnekleri 3 saat içerisinde sonuçlandırıp ilgili doktora ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgisini veriyoruz" diye konuştu.