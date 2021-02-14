4 ilin sit alanları 'koruma alanı' olarak tescillendi - Son Dakika
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4 ilin sit alanları 'koruma alanı' olarak tescillendi

14.02.2021 01:17
4 ilin sit alanları 'koruma alanı' olarak tescillendi

ZONGULDAK, Denizli, Isparta ve Konya'da bulunan bazı doğal sit alanları, doğal koruma, sürdürülebililir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi.

ZONGULDAK, Denizli, Isparta ve Konya'da bulunan bazı doğal sit alanları, doğal koruma, sürdürülebililir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi. Karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün, Zonguldak Cehennemağzı Mağaraları, Denizli Honaz Dağı, Isparta Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası ve Konya Beyşehir Gölü Doğal Sit Alanlarına yönelik koruma alanı tescili kararları, Resmi Gazete'de ilan edildi.

Buna göre; Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Cehennemağzı Mağaraları Doğal Sit Alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Olur'u ile doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi. Denizli'nin Honaz, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçeleri sınırları içinde kalan Honaz Dağı Milli Parkı Doğal Sit Alanı, Bakanlık oluru ile doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendi. Isparta Yeniyaşarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki Beyşehir Gölü ile Pınargözü Mağarası Doğal Sit Alanı, doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Ayrıca alanın doğal sit- kesin korunacak hassas alan tesciline ilişkin idari süreç sürüyor. Konya Beyşehir Gölü Doğal Sit alanı ise doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ile doğal sit- sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı şeklinde tescillendi.

Söz konusu koruma alanı olarak tescil edilen alanların koordinat ve parsel bilgileri de Resmi Gazete'de ilan edildi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA
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Zonguldak, Isparta, Denizli, Konya, Güncel, Son Dakika

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