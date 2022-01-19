4 İNŞAAT ALANINDAN MALZEME ÇALAN 3 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir günde 4 inşaat alanından 350 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Malzemelerin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaş ilçesinde dün İslamlar mahallesinde B.Ö.'ye ait inşaat alanından 60 bin lira değerinde 300 adet sac demirinin çalınması, yine aynı mahallede V.S.'nin inşaat alanında 90 bin lira değerindeki 200 metrekare sac teleskop ile 200 direğin çalınması, İkizce mahallesinde A.G.I'ya ait inşaat alanından 50 bin lira değerinde 130 adet demir direğin çalınması ve Yeşilköy mahallesinde A.B.'nin inşaat alanından 150 bin lira değerinde 100 demir direk ile 50 ahşap malzemenin çalınmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15'inci JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonunda, hırsızlık şüphelilerinin A.D., F.D. ve M.T.K. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda araç içerisinde bulunan 1 adet demir kesme makası ve 2 adet demir bükme aleti ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.