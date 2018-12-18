4 İş Yeri ve 3 Ayrı Okulu Soyan Hırsız Kamerada
3 saat önce
4 iş yeri ve 3 ayrı okulu soyan hırsız kamerada Pencereleri açıp girdiği iş yerlerinden 30 bin liralık kart çalan zanlının 3 okulu da soyduğu ortaya çıktıBURSA - Bursa'da 4 iş yerinin pencerelerini kanırtarak içeri giren hırsızın okullardan da bilgisayar çaldığı ortaya çıktı.
4 iş yeri ve 3 ayrı okulu soyan hırsız kamerada
Pencereleri açıp girdiği iş yerlerinden 30 bin liralık kart çalan zanlının 3 okulu da soyduğu ortaya çıktı
BURSA - Bursa
'da 4 iş yerinin pencerelerini kanırtarak içeri giren hırsızın okullardan da bilgisayar çaldığı ortaya çıktı. Hırsızın iş yerlerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da 4 ayrı iş yeri sahibi, dükkanlarına hırsız girdiğini, çok sayıda bilgisayar ana kartı ile laptop çalındığını ihbar etti. Ekipler söz konusu iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan hırsızın pencereleri kanırtarak içeri girdiğini tespit eden ekipler, zanlının kimliğini belirledi. Hırsızın H.D. olduğunu tespit eden ekipler şahsın yakalanması için düğmeye bastı. Gözaltına alınan H.D'nin daha önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 ayrı okuldan bilgisayar çaldığı da öğrenildi. H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:05 Kaynak: İHA
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