4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

23.03.2022 21:12
4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekiplerince, İzmit ilçesinde 4 iş yerine ve 8 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 285 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 32 bin adet içi tutun dolu makaron, 8 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi, 140 kilo açık kıyılmış tütün, 4 adet komprasör, 1 adet komprasör kurutucusu, 110 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ekipler tarafından malzemelere el konulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi
4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi
4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kocaeli'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı Kocaeli'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK PLAKASI KALEMLE DEĞİŞTİRİLEN ARAÇTA YAKALANDILAR; VARİLLERDEKİ TOZ MADDE İNCELENECEK

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:29:49. #1.13#
SON DAKİKA: 4 iş yeri ve 8 ikamete yapılan baskında binlerce kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement