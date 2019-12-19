4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da, bir zincir marketin 3 şubesinden ve bir iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çalan Yılmaz Çolak (49), polis ekiplerince yakalandı.

4 iş yerinden 6 adet cep telefonu çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, bir zincir marketin 3 şubesinden ve bir iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çalan Yılmaz Çolak (49), polis ekiplerince yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren ilk hırsızlık olayı, 8 Aralık'ta Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir zincir marketin şubesine gelen Alman vatandaşı Yılmaz Çolak, vitrindeki 3 cep telefonunu çaldı. Market çalışanları telefonların çalındığını fark edince durumu polise haber verdi. Polis ekipleri marketin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık'ta ilçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde, 17 Aralık'ta ise Çağlayan Mahallesi'nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hırsızlıkların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüpheli son olarak dün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi'nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin yine aynı kişi olduğunu tespit etti. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli Yılmaz Çolak'ın yerini belirledi. Ekipler yaptıkları baskınla Yılmaz Çolak'ı yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Çolak, polisteki ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. Polis, telefonlarından 3'ünü bulup sahiplerine teslim ederken, diğer 3 telefon ise bulunamadı.

Yılmaz Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Antalya, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:10 Kaynak: DHA
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