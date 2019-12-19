4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da 4 iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

4 iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da 4 iş yerinden toplam 6 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.


İlk hırsızlık olayı, 8 Aralık Pazar günü Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen bir şüpheli, önce vitrindeki telefonları inceledi, ardından da etrafta kimsenin olmadığı bir anda 3 adet telefonu çaldı. Çaldığı telefonu montunun cebine koyan şüpheli ardından marketten ayrıldı. Şüphelinin görüntüleri marketin güvenlik kameralarına yansırken, telefonların çalındığını fark eden çalışanlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Türk asıllı Almanya vatandaşı Yılmaz Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, 15 Aralık Pazar günü yine aynı ilçeye bağlı Sinan Mahallesi'nde, 17 Aralık Salı günü ise Çağlayan Mahallesi'nde aynı marketin iki şubesinden birer cep telefonu daha çalındı.


Hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, şüpheli son olarak dün akşam saatlerinde Konyaaltı Caddesi'nde alışveriş bahanesiyle girdiği iş yerinde tezgah üzerindeki cep telefonunu çaldı. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, şüphelinin yerini tespit etti. Operasyonla üzerine sahte kimlikle yakalanan Yılmaz Ç'nin, 11 suçtan kaydı ve 12 yıl 8 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.


Şüpheli, ifadesinde çaldığı cep telefonlarını sattığını söylerken, ekipler ise telefonlardan 3'ünü bulup sahiplerine teslim etti. Diğer 3 telefon ise bulunamadı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Antalya, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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