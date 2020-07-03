4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

4 iş yerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

BARTIN - Bartın'da 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da 3 ve Amasra ilçesinde bir adet kafe ile restoranların katlanır pencerelerini zorlayarak toplamda 6 bin liralık hırsızlık yapıldı. İş yeri yetkililerinin durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası ve parmak izleri üzerinden yaptıkları incelemelerde şüphelilerin hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı olan V.C.E ve U.G isimli şahıslar olduğunu belirledi. İncelemelerde ayrıca şüphelilerin başkalarının kimliğini kullanarak Amasra İlçesinde bir pansiyonda kaldığı tespit edildi. Şahıslar kaldıkları pansiyonda ekipler tarafından çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinden ayrıca bir adet kuru sıkı tabanca ile iki adet kesici alette ele geçirildi. Şahısların kullandığı motosikleti de Karabük'ün Safranbolu ilçesinden çaldıkları belirlenen 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.