Son Dakika Haberleri: 4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı
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4 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı

51 dakika önce

Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı.

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Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:01 Kaynak: İHA
Büyükçekmece, İşçi, Güncel
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