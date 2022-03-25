4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama - Son Dakika
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4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

25.03.2022 01:50
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

Kocaeli'de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama geldi.

Kocaeli'de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde (Tüpraş) gece saatlerinde parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken Tüpraş konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

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Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2) Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı (2) Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı Kocaeli'de, yakıt tankında meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı

Türkiye Petrol Rafinerileri, Kocaeli, Körfez, Tüpraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama - Son Dakika


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