4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

25.03.2022 08:52
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

Kocaeli'de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama geldi.

Kocaeli'de 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinde (Tüpraş) gece saatlerinde parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralanırken Tüpraş konuyla alakalı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu gece İzmit rafinerimizde yapılan bakım esnasında alevlenme meydana gelmiştir. Ekiplerimizin müdahalesiyle alevlenme tamamen söndürülmüştür. Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımıza ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Ekrem Ceylan-İHA)

4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama
4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti Kocaeli'de yolunu kaybeden bisikletli turistin yardımına zabıta yetişti Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

Türkiye Petrol Rafinerileri, Kocaeli, Körfez, Tüpraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: 4 işçinin yaralandığı olay sonrası Tüpraş'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement