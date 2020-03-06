"4. İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması" yarın başlayacak

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen "4. İstanbul Orchestra'Sion-Uluslararası Piyano Yarışması" yarın başlıyor.

İki yılda bir gerçekleştirilen ve genç yetenekleri tanıtmanın yanında İstanbul'un müzik ve sanat hayatına değer katmayı hedefleyen etkinlik, lisenin konser salonunda yapılacak.

Vahan Mardirossian, Toros Can, Jean-Yves Clement, Antonio Di Cristofano, Ratimir

Martinovic, Gülsin Onay ve Pierre Reachn'in jüri olarak görev yapacağı yarışma, 7 gün devam edecek.

Etkinliğin üçüncü aşamasında yorumlanması gereken, besteci Ali Darmar'ın yarışmaya özel bestelediği çağdaş eseri en iyi yorumlayan yarışmacı, "Ali Darmar Ödülü"nün sahibi olacak.

Orchestra'Sion'un eşlik edeceği piyanistlerden, yarışmayı kazananlara, 14 Mart'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda

düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek

Etkinlik kapsamında ayrıca Notre-Dame de Sion öğrencilerinden oluşan jüri, yarışmanın danışmanı piyanist Franck Ciup ve müzik öğretmeni Ajda Ahu Giray ile yarışmacıları değerlendirerek "NDS Gençlik Müzik Ödülü"nü verecek.