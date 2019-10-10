Son Dakika Haberleri: 4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı
Son Dakika Güncel 4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı

4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı

55 dakika önce

Konfederasyonu-Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4. Bölgesel Konferansı 7-9 Ekim 2019 tarihlerinde Tokyo'da gerçekleştirildi.

4. ITUC-AP Asya Pasifik Bölgesel Konferansı, System.String[]

Konfederasyonu- Asya Pasifik Bölgesel Örgütünün 4. Bölgesel Konferansı 7-9 Ekim 2019 tarihlerinde Tokyo'da gerçekleştirildi.Toplam 34 ülkedeki 59 ulusal konfederasyona üye 23 milyon işçiyi temsil eden uluslararası sendikalar katıldı.


İşin Geleceği, Sendikal Örgütlenme, Mülteciler, Sendikal Hak ve Özgürlükler, Temel ILO Sözleşmeleri, Asya Pasifik Bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler konferansın konu başlıkları oldu. Konferansta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ITUC-AP'nin en üst karar alma organı alan Bölgesel Genel Konsey ve Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildi. Atalay aynı zamanda ITUC-AP'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek. ITUC-AP'nin Genel Başkanlığına Anthony Felix ve Genel Sekreterliğine Shoya YOSHIDA tekrar seçildiler. - ANKARA

Tokyo, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:39 Kaynak: İHA
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