4 Kaçak Avcı, Parçalara Ayırdıkları Karaca ile Yakalandı
1 saat önce
BARTIN'da kaçak avlanan 4 kişi, parçalara ayırdıkları karaca ile yakalandı.
BARTIN'da kaçak avlanan 4 kişi, parçalara ayırdıkları karaca ile yakalandı.
Olay, dün Gökpınar
köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine giden jandarma ekipleri kaçak av yaptığı tespit edilen O.K., D.K., M.K. ve M.K.'yi avladıkları parçalanmış karaca ile birlikte yakaladı. Şüphelilerle birlikte dört adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Yivsiz av tüfeklerinden bir adedinin ruhsatsız olması sebebiyle 2521 sayılı kanun kapsamında muhafaza altına alınarak idari yaptırım kararı uygulandı. Olay ile ilgili olarak Bartın
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Küre
Dağları Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari yaptırım kararı uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:38 Kaynak: DHA
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