4. Kadın Emeği Festivali Sürüyor

Çankaya Belediyesinin bu yıl 4. kez düzenlediği "Kadın Emeği Festivali' sürüyor. 300 kadının el emeği ürünlerini satışa sunduğu Festival'de, pandemi döneminde zor günler yaşayan Ankaralı müzisyenler de konserler veriyor. Ekonomik dayanışma örneği festival, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Kadınların el emeği ürünlerini satışa sunduğu Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki festivalin ilk gününde pandemi döneminde zor günler yaşayan Ankaralı müzisyenler de konserleriyle renk kattı. Hem kadınlarla hem de müzisyenlerle ekonomik dayanışma örneği festival, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

İLK GÜN DÖRT KONSER

Ahşap eşyalardan çantaya, takıdan örgü bebeklere kadar Çankayalı kadınların el emeği göz nuru ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, ilk gün dört konserle taçlandı. Festivali ilk saatlerinden itibaren gezen Başkentliler, Mustafa Şahan, Didem Çetinkaya ve İ-Pop grubu konserlerinde dans ve müziğin keyfini çıkartırken, günün finali keman virtüözü Canan Anderson yaptı. Birbirinden güzel eserlere kemanı ile hayat veren Anderson sahne performansıyla da festivale katılan Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

4-5 Eylül festival konser programı

4 EYLÜL CUMARTESİ

11: 00 Erkan Biricik

13: 00 Birsen Kavut

15: 30 Retro Queen

18: 00 Hüsne Ozan

20: 30 Ahu Sağlam

5 EYLÜL PAZAR

13: 00 İlknur Yakupoğlu

15: 30 A. Modern Orkestra

18: 00 Eylül Soylu Quartet

20: 30 Pırılay

Festivale katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz servisler Kolej-Ahlatlıbel arasında hizmet verecek. Servis araçlarının tarih ve saatleri şöyle:

4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Saat 13: 00, 15: 00, 17: 00 ve 19: 00 (Gidiş)

Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı - Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı

Saat 18. 00, 20: 00, 21: 30 (Dönüş)

Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı - Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı

5 EYLÜL 2021 PAZAR

Saat 13: 00, 15: 00, 17: 00 ve 19: 00 (Gidiş)

Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı - Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı

Saat 18: 00, 20: 00, 21: 30 (Dönüş)

Ahlatlıbel Atatu¨rk Parkı - Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı