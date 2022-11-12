İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar

12.11.2022 11:46

İstanbul'da caddelerde dolaşarak bir şey sorma bahanesiyle aralarına aldıkları vatandaşların çantalarını çaldığı ortaya çıkan 4 kadın gözaltına alındı. Daha önceden benzer suçlardan toplam 227 suç kaydı bulunan kadınlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Güngören'de çok sayıda kişinin çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis araştırma başlattı.

SORU SORMA BAHANESİYLE YAKLAŞIYORLAR

Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Ahmet Kutsi caddesinde 5 Kasım'da yabancı uyruklu 3 kadının çantasını çalan hırsızların bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı .Görüntülerde otomobille geldikleri anlaşılan 4 kadının, yolda yürüyen kadınların yanına bir şey sorma bahanesiyle yaklaştıkları görüldü. Kadınların etrafını saran ve onların dikkatini dağıtan şüphelilerden birinin el çabukluğu ile çantayı çaldığı belirlendi.

İstanbullular bu 4 kadına dikkat! 227 suç kayıtları var, yine serbest kaldılar

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada şüpheliler Yaren Ç.(25), Tuğçe K.(30), Nuray T.(59) ile Sevilay K.(54)'yı gözaltına aldı. Poliste yapılan incelemede şüphelilerin adeta birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Yaren Ç.'nin daha önceden 128, Tuğçe K.'nın 20, Nuray T.'nin 39, Sevilay K.'nın ise 40 adet benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

İstanbullular bu 4 kadına dikkat! 227 suç kayıtları var, yine serbest kaldılar

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin Beyoğlu, Fatih ilçelerin de de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha öncede defalarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilen Yaren Ç. ve suç ortakları oldukları iddia edilen şüpheliler yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
500
Uzmanından kalp rahatsızlığı ve kanser nedeniyle ilaç kullananlara beslenme uyarısı Uzmanından kalp rahatsızlığı ve kanser nedeniyle ilaç kullananlara beslenme uyarısı Çubuk'a Kırsal Araştırma Merkezi kurulması protokolü imzalandı Çubuk'a Kırsal Araştırma Merkezi kurulması protokolü imzalandı

Araştırma, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor
12:19 Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık
11:51 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk
11:38 Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
11:33 Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı
11:32 Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor
10:57 Eskişehir'de kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı
10:49 EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar
10:38 İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 13:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement