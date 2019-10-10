Son Dakika Haberleri: "4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı
Son Dakika Kültür Sanat '4. Kaleiçi Old Town Festivali' başladı

"4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı

1 saat önce

Antalya'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı.

Antalya'nın kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "4. Kaleiçi Old Town Festivali" başladı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festival kapsamında Karaalioğlu Parkı'ndan Kaleiçi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sokak sanatçılarının da performanslarını sergilediği korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Korteje, festival için Antalya'ya gelen İtalya, Bulgaristan, Kosova, Litvanya, Macaristan, KKTC, Pakistan, Azerbaycan, Avusturya ve Ukrayna temsilcileri de katıldı.

Korteje Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ile katılarak halkı selamladı.

Muratpaşa, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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