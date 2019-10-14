Son Dakika Haberleri: 4. Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
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4. Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi

40 dakika önce

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi.

4. Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi, System.String[]

Muratpaşa Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde, yaşayan antik kentin sokakları, anıtsal mekanlar ve sanat galerinde 39 ayrı noktada 236 etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalin dördüncü yılında, 24 ülke ve 48 şehirden 236 kişilik heyet Kaleiçi'nde ağırlandı.

Dört gün devam eden festivale plastik sanatlar, resim, heykel, fotoğraf ve enstelasyon (yerleştirme sanatı) gibi farklı sanat dallarında 185 sanatçı katıldı.

Öte yandan, 30 sokak sanatçısı da performanslarıyla beğeni topladı.

Festivalde, Polanya'nın ortaçağ kenti olarak bilinen Kobylka Belediye Başkanı Edyta Zbiec, Tunus'un La Goulette şehrinin ilk kadın belediye başkanı Amel Limam, İtalya'nın Garadara kentinin Belediye Başkanı Filippo Gasperi de yer aldı.

Bununla birlikte Azerbaycan ve KKTC'den heyetler de festivale katılırken, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitaovic ve Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko da festivale geldi.

Festival sürecinde Kaleiçi'nde olan heyetler, 2019 yılının turizmde 'Aspendos Yılı' ilan edilmesi kapsamında Roma Dönemi tiyatrosunu ziyaret etti.

Muratpaşa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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