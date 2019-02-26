Son Dakika Haberleri: 4 Kameralı Samsung Galaxy S10 5g

4 Kameralı Samsung Galaxy S10 5g

21 dakika önce

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde 4 farklı S10 modelini tanıtan Samsung, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Galaxy S10 5G'yi de tanıttı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde 4 farklı S10 modelini tanıtan Samsung, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Galaxy S10 5G'yi de tanıttı. Samsung Galaxy S10 5G'nin ön inceleme videosu ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:42 Kaynak: Youtube

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