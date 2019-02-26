4 Kameralı Samsung Galaxy S10 5g
21 dakika önce
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde 4 farklı S10 modelini tanıtan Samsung, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Galaxy S10 5G'yi de tanıttı.
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde 4 farklı S10 modelini tanıtan Samsung, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip Galaxy S10 5G'yi de tanıttı. Samsung Galaxy S10 5G'nin ön inceleme videosu ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:42 Kaynak: Youtube
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