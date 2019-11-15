Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ilk gün panelleri sona erdi.

Kundu turizm merkezinde "Kamuda dijital dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu zirvede "11. Kalkınma Planı ve Kamuda Dijital Dönüşüm" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Daire Başkanı Furkan Civelek, Türkiye'nin e-devlet konusunda ciddi anlamda ilerleme kaydettiğini söyledi.

2008 yılında e-devletin hayata geçirildiğini anlatan Civelek, buradan 5 binin üzerinde servisin vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Civelek, devletin bu konuda ciddi yatırımlarda yaptığını belirterek, "Ciddi bir mali kaynak, kamuda dijital dönüşüm projelerine aktarılıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 yılı e-devlet kıyaslama raporunda Türkiye bazı oranlarda birliğin ortalamasının üzerinde dereceler elde etti." dedi.

Kalkınma planında kamunun elindeki verileri etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaya yönelik tedbirlere yer verdiklerine dikkati çeken Civelek, bu çerçevede ulusal veri envanterinin oluşturulması, kamu veri sözlüğünün oluşturulması gibi tedbirlerin planda yer aldığını söyledi.

Verilerin dijitalleşmesiyle siber güvenlik riskinin devletlerin hayatını tehdit edebilecek noktaya geldiğini dile getiren Civelek, "11. Kalkınma Planı'nda bu çekinceleri gidermeye yönelik tedbirlere yer verdik. Türkiye'de bazı kamu kurumları bilgi güvenliği denetim sistemini kurup, işletiyor. Kalkınma planında öncelikle gündemimizde olan kamuda siber güvenlik noktasındaki ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Kamu kurumlarında bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasına yönelik usul ve esaslarının belirlenmesine yer verdik." diye konuştu.

TBMM Bilgi İşlem Başkanı Harun Çiçek'in moderatörlüğünü yaptığı panelde ayrıca Microsoft yetkilisi Geray Aktimur, Türk Şeker Bilgi İşlem Daire Başkanı Nevrettin Çağlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Veysel Hizarcıoğlu ile EGO Daire Başkanı İsmail Kesgin de katıldı.