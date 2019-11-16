Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ikinci gün panelleri başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gencel, Kundu turizm merkezinde "Kamuda dijital dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede yaptığı sunumda, verilerin ülkenin gelişmesi ve kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Bilgi ve yüksek teknolojinin kullanımının hiç olmadığı kadar üretimin odağına yerleştiğine işaret eden Gencel, bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişimler oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada 5 milyara yakın telefon, 4 milyar 300 milyon da internet kullanıcısının olduğuna değinen Gencel, dünyadaki veri havuzunun yüzde 90'ının sadece son üç yılda ortaya çıktığını bildirdi.

Gencel, bu istatistiklerin siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri gibi teknolojilerin öneminin artacağına işaret ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Karayolları Genel Müdürlüğünce 1960 yılında bilgisayar kullanımıyla başlayan dijitalleşme yolculuğunun, son yıllarda bilgisayar teknolojisinin toplumun her kesimi tarafından gündelik hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Gencel, şunları söyledi:

"Ülkemiz de kamu kurumları hizmetlerini elektronik ortamda farklı internet sistemleri üzerinden sunmaya başladı. Potansiyeli oldukça yüksek olan ülkemizde elektronik haberleşme sektörüne ilişkin çarpıcı istatistiklerimiz var. Türkiye'de işletmecilerimiz 2018 yılında 59 milyar lira gelir elde ederek 9,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. 2G, 3G ve 4,5G mobil hizmetlerinde abone sayımız 80 milyonu aştı. Makineler arası iletişim için kullanılan cihaz modülü sayısı 2018 yılı sonunda 5,2 milyona ulaştı."

Gencel, 5G teknolojisinin dijital ekonomiye yeni bir boyut açacağını söyleyerek, 2025 yılında dünya genelinde gerçekleşecek iletişimin sadece yüzde 10'unun insanlar arasında olacağının belirtildiğini ifade etti. Gencel, "Türkiye olarak 5G teknolojisini ilk kullanan ülkelerden birisi olmak yönünde vizyonumuzu kararlılıkla ortaya koyduk, bu konuda ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. 5G teknolojilerini mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Dijital dönüşümün başarıyla gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için siber güvenliğin hayati bir önem arz ettiğini anlatan Gencel, ülke olarak da bu bilinçle Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde çalışan binin üzerindeki ekip ile 7-24 çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gencel'in konuşmasının ardından "Kamuda başarılı dönüşüm hikayeleri" paneli gerçekleştirildi.