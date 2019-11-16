Son Dakika Haberleri: 4. Kamu Bilişim Zirvesi
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4. Kamu Bilişim Zirvesi

6 saat önce

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ikinci gün panelleri sona erdi.

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Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "4. Kamu Bilişim Zirvesi"nde ikinci gün panelleri sona erdi.

SGK Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Sabri Demirci, Kundu turizm merkezinde "Kamuda Dijital Dönüşüm" sloganıyla gerçekleştirilen zirvede yaptığı konuşmada, sağlık karnesi almak için vatandaşın gece yarısı sıraya girdiği günlerden, dijitalleşme sayesinde bir çok hizmeti elektronik ortamda verebilen bir kuruma dönüştüklerini söyledi.

Demirci, 650 lokasyonda 30 bin personel ile 81 milyon vatandaşa, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilere hizmet verdiklerini, dokunmadıkları kimse kalmadığını belirtti.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir lokasyonda arıza olduğu zaman, bu arızanın anında en yetkili kişiye gittiğini ifade eden Demirci, "Hiçbir vatandaşımıza 'şu belgeyi şu kamu kurumundan getir' demiyoruz. E-devlet hizmetlerinde 141 uygulamamız mevcut. E-devlette en fazla uygulaması olan kurumuz. Vatandaştan istenilen hizmet dökümleri, emeklilik belgesi gibi belgelerin tamamının e-devletten alınmasını sağladık." diye konuştu.

Zirvenin ikinci günü, "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" ve "Dijital Dönüşümde Bilişim Yöneticileri" paneliyle sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:56 Kaynak: AA
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