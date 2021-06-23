Üye Girişi
4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira - Son Dakika

4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira

23.06.2021 13:12
4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira, System.String[]

Genel enflasyonun üzerinde gerçekleşen fiyatlarındaki artış, hazır yemek sektöründe maliyetleri yükseltiyor.

Genel enflasyonun üzerinde gerçekleşen fiyatlarındaki artış, hazır yemek sektöründe maliyetleri yükseltiyor. Corona virüs salgını sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiren sektörün temsilcileri, tabldot yemek fiyatlarının bundan sonraki dönemler için çok uzun olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkan Yardımcı Erkan Erk, yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki aşırı artışın maliyetlere getirdiği yük ve çözüm arayışları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Son 2 yıldır yağ, bakliyat ürünleri, kırmızı ve beyaz ette fiyat artışının yıllık enflasyonun en az 5 puan üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Erk, 6 aylık gıda enflasyonunun yüzde 19'u bulduğunu söyledi. Corona virüs salgını, iklimsel değişimler, döviz kurlarındaki yükselişlerin gıda enflasyonunu körüklediğini kaydeden Erkan Erk, bu durumun temel hammaddesi gıda olan hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmaları zor durumda bıraktığına değindi.

BUYSAD Başkan Yardımcısı Erkan Erk, bugünkü fiyatlarla sektörün artık maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini dile getirerek, sektördeki firmaların ayakta kalabilmesi için fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Gıda fiyatlarındaki aşırı artışların 4 kaptan oluşan tabldot yemeğin ham maliyetini 11 liraya yükselttiğini açıklayan Erk, "Maliyetine satış yapma imkanımız olmadığına göre, 4 kap yemeğin maliyetinin üzerine diğer girdiler ve masraflarını koyarak ve makul bir karı da gözeterek satış yapmak zorundayız" dedi.

Erkan Erk, daha önce sektör olarak fiyat güncellemelerini 6 ayda bir yaptıklarını, ancak hammadde fiyatlarındaki aşırı ve ani artışlar nedeniyle fiyat güncelleme süresini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabileceklerini bildirdi. - BURSA

4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira

Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler 13:59 İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı 13:36 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak Kendini jiletleyip evini yaktı, bir de oturup izledi! Hepsinin nedeni babası çıktı 12:37 Kendini jiletleyip evini yaktı, bir de oturup izledi! Hepsinin nedeni babası çıktı
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazarı ilçe belediyesi ile İBB'yi karşı karşıya getirdi 11:55 Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazarı ilçe belediyesi ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:59 İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı         
14:10
Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı         
14:04
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı         
13:55
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış         
13:48
Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı         
13:19
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya Alman takımında bir Türk! CS:GO arenasında eski takım arkadaşları karşı karşıya         
10:15
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 kap yemeğin ham maliyeti 11 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement