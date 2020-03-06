4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu Giresun'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu Giresun'da yapılacak - Son Dakika

4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu Giresun'da yapılacak

6 saat önce

Giresun'da "4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu" 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu Giresun'da yapılacak, System.String[]

Giresun'da "4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu" 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı, düzenlediği basın toplantısında, ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu bağlamda 5-6 Mayıs'ta KARASAM ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliğinde 4. Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumu gerçekleştirileceğini belirten Karaağaçlı, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 100'ü aşkın bilim insanının katılacağını aktardı.

Karaağaçlı, 2 gün Giresun'da konaklayacak katılımcıların sosyal gezi programı çerçevesinde kentin turistik yerlerini de görme imkanı bulacağına işaret ederek, sempozyum süresince Giresunlu sanatkarların üniversite yerleşkesinde tahsis edilecek alanda eserlerini de sergileyeceğini kaydetti.

Abbas Karaağaçlı, KARASAM'ın düzenlediği Uluslararası Karadeniz Sempozyumu'nun da "Karadeniz Havzasında Sokak Ekonomisi" teması ile 5-6 Haziran'da gerçekleşeceğini belirterek, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Giresun Belediyesi işbirliğinde yapılacak sempozyuma da 30 ülkeden bilim insanının katılacağını bildirdi.

Karaağaçlı, Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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