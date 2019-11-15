Son Dakika Haberleri: 4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi
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4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi

6 saat önce

KONYA'da, 3 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş, içinde kurt bulunan patatesi yedikten sonra zehirlendi.

4 kardeş, kurtlu patatesten zehirlendi, System.String[]

KONYA'da, 3 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş, içinde kurt bulunan patatesi yedikten sonra zehirlendi. Geceyi hastanede geçiren kardeşler, sabah taburcu edilerek, evlerine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Anne Rukiye Çiftçi, kızı Rabia Çiftçi'nin (11) satın alıp getirdiği patatesleri sobada pişirdi. Ardından da Rabia ile birlikte diğer çocukları Özgül (9), Sıla (5) ve Devran Çiftçi'ye (3) yedirdi. 4 kardeş, patatesleri yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Çocukların vücutlarındaki kızarıklıkları fark eden anne Çiftçi, kontrol ettiği patateslerde kurt olduğunu gördü. Anne, çocuklarını hemen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Zehirlendikleri tespit edilen 4 kardeş tedaviye alındı. Sabaha kadar hastanede müşahade altında tutulan kardeşler, taburcu edildi.Anne Rukiye Çiftçi, "Kızım eve patates getirdi. Ben de sobada pişirip, çocuklarıma yedirdim. Bir süre sonra çocuklarda kızarıklıklar olmaya başladı. Hemen hastaneye götürdüm. Zehirlenmişler. Sabaha kadar hastanede kaldık. Çocukların durumu şimdilik iyi. Bu patatesleri insanlara nasıl satıyorlar anlamıyorum" dedi.


Sabah, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
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