Son Dakika Haberleri: 4 Kardeş Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

4 Kardeş Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

58 dakika önce

ADIYAMAN'da, aynı odada yatan 4 kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

4 Kardeş Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
ADIYAMAN'da, aynı odada yatan 4 kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşler, tedaviye alındı. 

Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan 6 kişilik aile, dün akşam sobaya kömür atıp yattı. Baba M.G. (52), sabah uyandığında aynı odada yatan 4 çocuğunda da mide bulantısı ve kusma şikayeti olduğunu gördü. Hemen 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık görevlileri, çocukların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Çocuklar, ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Oksijen tedavisi uygulanan kardeşlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Malazgirt, Adıyaman, Güncel
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