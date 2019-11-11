Son Dakika Haberleri: 4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Son Dakika Güncel 4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

6 saat önce

Serdal ALTINTEPE /İstanbul,DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi.

4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ, System.String[]

Serdal ALTINTEPE/ İstanbul,DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'nda güvenlik görevlileri ile Alkan ve avukatının arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri Alkan'ı içeri almazken, Alkan ve avukatı daha sonra içeri alındı.

Serpil Alkan, "Savcıya beraber gittik. Soruşturmayı yürüten savcı ile görüştük. Benimle ilgili bir sorun yok. Oradan gidip alacaksınız dedi bize.  Başsavcımızla da konuştu Aydın bey onaylandı tamam dedi.  Bizde bir dilekçe var. Ben almaya hak etmiş bir vatandaşım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Avukatın gelişi

-Serpil alkanın gelişi

-Güvenliklerle görüşme

-Görüşme sonrası yapılan basın açıklaması

-İçeri giriş ile ilgili yaşanan tartışma


Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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