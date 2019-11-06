Son Dakika Haberleri: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT:   ANTİDEPRESANLA İNTİHAR
Son Dakika Güncel 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT:   ANTİDEPRESANLA İNTİHAR

4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT:   ANTİDEPRESANLA İNTİHAR

6 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAFatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

4 KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE İLK TESPİT:   ANTİDEPRESANLA İNTİHAR, System.String[]

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih'te bir evde, 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Polisin ilk tespitlerine göre, 4 kardeş çok sayıda antidepresan içerek intihar etti.

Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.  Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

EKİPLER MASKE TAKARAK EVE GİREBİLDİ

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye özel kıyafetler ve maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekipler uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönünde. Kardeşlerin kesin ölüm nedeni Adli Tıp'taki inceleme sonrası belli olacak. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olayın meydana geldiği bina

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Cenazelerin çıkarılışı

-Dairenin dışarıdan görüntüsü

-Dairede polislerin inceleme yapması

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

06.11.2019 - 03.04 Haber Kodu : 191106012


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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:20 Kaynak: DHA
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