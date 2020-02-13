Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen "Esere ve Emeğe Saygı" temalı 4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi açıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşan serginin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bakanlık olarak sanatın her alanındaki meslek birliklerine destek vererek, birçok başarılı işe imza attıklarını söyledi.

Yavuz, Karikatür ve Afiş Yarışması'nın telif hakları konusuna dikkat çekme amacıyla gerçekleştirildiğini ve bu anlamda kıymetli bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "GESAM, en uzun ve en köklü meslek birliklerimizden bir tanesi. O yüzden onları bu kadar yıl başarılı ve dinamik işleri yürüttükleri için tebrik ediyorum. Sanat ve kültürde daha çok telif hakkını bilincinin yaygınlaştırılması için birlikte her zaman el ele olalım." dedi.

Açılışa konuk olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Yarışmanın, serginin Türkiye'deki telif hakları bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Yarışmaya başvuran bütün yarışmacılara ve kazanan eser sahiplerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe ise telif hakları konusunun en iyi anlatım şeklinin afişlerle olduğunu belirterek, "4 yılda bir bu etkinliği yapıyoruz. Bu yıl dördüncüsüne geldik. Akademisyenlerin ve bakanlığımızdan temsilcilerin yer aldığı seçim kuruluyla her dalda birer birinci seçtik." diye konuştu.

Bu yıl yarışmanın karikatür dalında birincilik ödülünü İstanbul'dan Faruk Çağla, ikincilik ödülünü Bursa'dan Sait Oktay, üçüncülük ödülünü de Ankara'dan Şadi Karaşahinoğlu aldı.

Aynı zamanda bu dal GESAM Özel Ödülü Balıkesir'den Mehmet Zeber'e değer görüldü.

Afiş dalında ise birinciliği Ankara'dan Elif Didem Pamuk, ikinciliği yine Ankara'dan Şeymanur Gürgen, üçünlüğü de Zeynep Akan kazanırken, GESAM Özel Ödülünün sahibi ise İstanbul'dan Gizem Sünnetcioğlu oldu.

Sergide yer alan 44 afiş ile 24 karikatür eser, 16 Şubat'a kadar görülebilecek.