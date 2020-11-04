4 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

GILETTE-MİLLİYET YILIN SPORCUSU ÖDÜL TÖRENİ

18.15 Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Gilette- Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini bulacak. Sonuçlarını 5 milyon oyun belirlediği dev organizasyona; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

BAŞAKŞEHİR

20.55 BAŞAKŞEHİR - Manchester United

FENERBAHÇESarı lacivertli takım İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY11.30 Sarı kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo mavililer Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI13.00 Manisa FK - Gümüşhanespor13.00 Ankaraspor - Pazarspor13.00 Boluspor - Hacettepe SK13.00 ÜmraniyespoR - Kırklarelispor13.00 Bandırmaspor - Belediye Derincespor13.00 Giresunspor - Tekirdağspor13.00 Keçiörengücü - Büyükçekmece Tepecikspor13.00 Menemenspor - Anagold 24 Erzincanspor13.00 Hekimoglu Trabzon - 52 Orduspor FK15.30 Altınordu - Fethiyespor15.30 Fatih Karagümrük - Nevsehir Belediye Spor15.30 Adana Demirspor - Alanya Kestelspor18.00 Kayserispor - Yomraspor20.30 Bursaspor - Karşıyaka

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KARABAĞ MAÇINA DOĞRU15.00 Rıza Çalımbay ve Uğur Çiftçi basın toplantısı düzenleyecek

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ14.00 OGM Ormanspor - Birevim Elazığ İl Özel İdare14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - İzmit Belediyespor16.00 Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 17.00 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi17.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Beşiktaş HDI Sigorta

EUROCUP 22.00 Dolomiti Energia Trento - Frutti Extra Bursaspor

VOLEYBOL Challenge Cup17.30 HALKBANK - Hapoel Kfar Saba

AXA Sigorta Efeler Ligi 13.00 Ziraat Bankkart - Afyon BLD. Yüntaş 13.00 Haliliye BLD. - Fenerbahçe HDI Sigorta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)