Son Dakika Haberleri: 4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
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4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASIÇağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstıKaan ve Yusuf'tan asistMert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndüFurkan, Philadelphia'yı sırtladıSÜPER LİG20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FKGALATASARAY11.

4 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

FUTBOL VE BASKETBOLDA TÜRKLERİN HAFTASI

Çağlar, Ozan, Enes ve Cenk fileleri sarstı

Kaan ve Yusuf'tan asist

Mert 11'de başladı, Cengiz yeniden sahalara döndü

Furkan, Philadelphia'yı sırtladı

SÜPER LİG

20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Real Madrid maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekip günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Bursaspor - Balıkesirspor

VOLEYBOL

18.00 Milli takım ve VakıfBank oyuncusu Gözde Kırdar için jübile töreni düzenlenecek.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Nilüfer Belediye


MKE Ankaragücü, Philadelphia, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:28 Kaynak: DHA
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