Son Dakika Haberleri: 4. katın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
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4. katın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

46 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde balkonda dengesini kaybedip, yere çakılan şahıs öldü.

4. katın balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde balkonda dengesini kaybedip, yere çakılan şahıs öldü.


Olay, Bağlar Mahallesi 482 nolu sokakta meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Çınarkaya Apartmanının 4'nci katında ikamet eden Abdullah Aşan (63), bugün saat 12.00 sıralarında balkon kısmında bulunduğu esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yakınları tarafında hemen özel bir hastaneye kaldırılan Abdullah Aşan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Hayatını kaybeden Abdullah Aşan, tansiyon hastası ve nefes darlığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Bağlar Mahallesi, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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