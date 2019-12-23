4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan Hasan K. isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Rahime Ö. ise ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Derince, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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