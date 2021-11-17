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4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

17.11.2021 14:02

ÇANAKKALE'de, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ÇANAKKALE'de, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi 2'nci Bahçe Sokak'taki 4 katlı Turgay Apartmanı'nın çatı katında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibi Gönül Soğukkuyu, dışarı çıkıp polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında ev ile yan bloklardaki iki evin çatı kaplaması da zarar gördü. Fenalık geçiren Gönül Soğukkuyu, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ
4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale, İtfaiye, Yangın, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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