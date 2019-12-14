4 katlı apartmanın çatı katında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 katlı apartmanın çatı katında yangın - Son Dakika

4 katlı apartmanın çatı katında yangın

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

4 katlı apartmanın çatı katında yangın, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise panikle evlerini terk etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
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