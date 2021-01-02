4 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

4 katlı bina alev alev yandı

02.01.2021 09:29
4 katlı bina alev alev yandı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında Tahir D.'nin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı

Maşukiye, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da esrarengiz ölümler! Bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi Binnur Kaya'dan Kırmızı Oda'dan ayrılan Sema Keçik ve Efe Tunçer'e duygusal veda 2 polisin kaza yapmasına neden olan alkollü avukata sert tepki: Dua et delik deşik etmediler seni Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti
Ryan Babel'in Beşiktaş benzetmesi, taraftarların tepkisini çekti: Feyenoord'a benziyorlar Ryan Babel'in Beşiktaş benzetmesi, taraftarların tepkisini çekti: Feyenoord'a benziyorlar         
09:33
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz 'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz         
00:14
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü         
18:45
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu         
17:13
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 09:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei