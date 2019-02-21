4 Katlı Binada Çıkan Yangın Güçlükle Söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Hacınabi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle alev topuna dönen yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına binanın içinden ve dışarıdan müdahale ederek güçlükle kontrol altına aldı.



İddiaya göre, önceden kahvehane olarak kullanılan binada tadilat yapıldığı ve içeride yanan sobadan çıkan kıvılcımlar neticesinde yangının bacadan çıktığı belirtildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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