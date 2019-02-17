Son Dakika Haberleri: 4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

12 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

4 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1787 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:05 Kaynak: İHA

İtfaiye, Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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