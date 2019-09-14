Son Dakika Haberleri: 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
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4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

9 dakika önce

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, System.String[]

Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirilirken vatandaşlar mahsur kalanları kendi imkanları ile kurtardı.

(İHA)

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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