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4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi - Son Dakika

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

12.02.2022 14:14
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunan 4 katlı bina tahliye edilerek boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde heyelan sebebiyle yıkılma tehlikesi yaşayan 4 katlı bina tahliye edildi. Heyelan sebebiyle binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Habibe Sarul ile oğulları Oğuz ve Suat Sarul'a ait, apartmanda 3 ailenin yaşadığı öğrenildi. İnebolu Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemesinin ardından 3 ailenin oturduğu apartman tahliye edilerek mühürlendiği öğrenildi. - KASTAMONU

4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi
4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi

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Toprak Kayması, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 katlı binada heyelan tehlikesi: 3 aile tahliye edildi - Son Dakika
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