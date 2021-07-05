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4 katlı binada yangın çıktı, berber komşu saç kesmeye devam etti - Son Dakika

4 katlı binada yangın çıktı, berber komşu saç kesmeye devam etti

05.07.2021 07:30

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Balıkyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binada yangın çıktı. Bu esnada binanın yanındaki berberin, müşterisini traş etmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde yer alan 4 katlı binada çıkan yangın, mahalle halkını paniğe sevk etti. Ancak binanın hemen yan tarafında bulunan berber ve müşterisinin tıraş işlemi yapmaya devam etmesi, gözlerden kaçmadı.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

4 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya mağazasında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler

DUMANLAR ARASINDA TRAŞ

Binada yaşayan vatandaşların düğünde oldukları öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangından çıkan duman binayı ve çevresini tamamen sardı. Binanın bitişiğinde bulunan bir erkek kuaförü ise içerideki müşterisinin saçını kesmeye devam etti. Kuaför tıraşı bitirdikten sonra dışarıya çıktı.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Komşu binaları yanarken saç kestiler
4 katlı binada yangın çıktı, berber komşu saç kesmeye devam etti

Esenyurt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 katlı binada yangın çıktı, berber komşu saç kesmeye devam etti - Son Dakika


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