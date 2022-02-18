4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'da 4 katlı bir binanın 3. katından yükselen alevler korkuttu. Henüz nedeni bilinmeyen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaşanılabilecek yaralanma yada duman zehirlenmelerine arşı hazır bekletildi.

Büyümeden yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının nedenini ise belirlemeye çalışıyor. Ekipler, kimsenin bulunmadığı anda yangın çıkan dairenin ise kime ait olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN